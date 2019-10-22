Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz EDHO 144.son bölümde neler oldu?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölümü ile ATV ekranlarında yerini aldı. Başrollerini Oktay Kaynarca ve Burak Sergen gibi usta isimlerin paylaştığı EDHO 144.bölümde yine heyecan doruktaydı. İzleyici ekrana kilitleyen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 144. son bölümde Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırıyor. Dizinin son bölümünün hemen ardından merak edilen yeni bölüm fragmanı ise araştırılıyor. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte EDHO yeni bölüm fragmanı...

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı yayınlandığı anda haberimizin içeriğinde olacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 144. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Hızır, her adımından haberdar olmak istediği Altan'ı takipte kalabilmek için Murat'ı köşeye sıkıştırır. Canına karşılık, Hızır'ın muhbirliğini yapmaya ikna olan Murat, Altan'ın hazırladığı tuzağı Çakırbeylilerle paylaşsa da kaderinden kaçamaz. Kurulan oyunu anında fark eden Altan'ın vereceği karşılık ise Hızır'ın çok sevdiği bir dostu üzerinden olacaktır.