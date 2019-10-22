Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında?

Futbol kariyeriyle dikkat çeken isim Gökhan Çıra kimdir? sorusu, vatandaşlar için merak konusu oldu. Birçok takımda forma giyen Çıra, şu sıralar gündemden düşmüyor. . Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birliktedir. Peki Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Genç futbolcu, forvet ve sol kanat mevkisinde forma giymektedir. Gökhan Çıra, 2 yıldır sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile birlikte. İkili sosyal medyada sık sık birlikte çekildikleri fotoğraflarını paylaşıyor.