Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Ekim Pazartesi reyting sıralamasında hangi dizi birinci oldu?

Güncel reyting sonuçları vatandaşlar tarafından gün içerisinde merakla araştırılan konular arasında yer alıyor. Diziler arasındaki rekabetin kıyasıya arttığı şu günlerde izleyiciler takip ettikleri dizilerin reyting sıralamalarını merak ediyorlar. Bu noktada sıralamalar ise TOTAL, AB ve ABC1 sıralamasına göre belli oluyor. Sabah.com.tr olarak biz 21 Ekim Pazartesi reyting sıralaması ile ilgili detayları sizler için hazırladık. Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte bu soruların yanıtları…

21 EKİM PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? ÇUKUR, ZALİM İSTANBUL…

Medya gündemini takip edenler 21 Ekim reyting sonuçlarını merak ediyorlar. Haberimizin içeriğinden reyting sıralamasına ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz…