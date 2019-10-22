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ile sevgilisi Artvin'de evlenecek. ve nereli?

Bu sezon Galatasaray'a transfer olan , sevgilisi ile evlilik kararı aldı. Daha önce Bursaspor ve Fenerbahçe formaları da giyen milli futbolcu, Şilan Makal ile memleketi Artvin'in Borçka ilçesinde kır düğünü ile hayatını birleştirecek. Bu gelişmeden sonra ve nereli? sorusu sıkça araştırılan konu başlıkları arasında yer aldı. Daha önce Yeni Gelin dizisinde de rol alan Şilan Makal, şimdilerde "Anormal" isimli tiyatro oyununda sahne alıyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 12:36 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 12:52
Şener Özbayraklı ile sevgilisi Şilan Makal Artvin'de evlenecek. Şilan Makal kimdir ve nereli?

Uzun süredir birlikte olduğu Şilan Makal ile evlenme kararı alan Şener Özbayraklı kimdir? 23 Ocak 1990 yılında Artvin'de doğan Şener Özbayraklı, kariyerine Arsinspor'da başladı. Daha sonra Osmanlıspor'a oradan da Keçiörengücü'ne transfer olan Özbayraklı Polatlı Bugsaşspor'dan da Bursaspor'a transfer oldu.

Burada başarılı performansıyla Fenerbahçe'nin dikkatini çeken sağ bek, milli takıma da yükselerek Fenerbahçe'ye transfer oldu. Özellikle ilk yılında oldukça başarılı olan Şener burada da 4 sezon oynadı ve Galatasaray'a transfer oldu.

ŞİLAN MAKAL KİMDİR?

Şilan Makal, Anormal isimli tiyatro oyununda usta oyuncu Ünal Silver, Melis İşiten, İbrahim Kendirici gibi oyuncularla birlikte rol alıyor.

Şilan Makal, 2013 yılında dünyaya geldi. Aslen Diyarbakırlı. Eğitimini Beykent Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.

Oyuncu olmak için Tuğçe Yıldırım'dan Uygulamalı Oyunculuk Eğitimi alan Tuğçe Makal, Murat Dalkılıç'ın, 'Aşınayız' isimli parçasının klibinde oynadıktan sonra Show Tv'de yayınlanan; başrolü Jessica May Drociunas ve Tolga Mendi'nin paylaştığı Yeni Gelin dizisinin kadrosuna dahil oldu.
Şilan Makal, Şener Özbayraklı ile 2015 yılından bu yana birlikte.

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