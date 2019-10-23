Balans ve Manevra'da ünlenmişti! Seda Akman kimdir, nereli ve kaç yaşında?

Birçok dizi ve film projesinde yer alan Seda Akman magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Balans ve Manevra filmiyle gönüllerde taht kuran Seda Akman kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? sorusunun yanıtları arama motorundan araştırılıyor. Kütahya doğumlu Seda Akman liseden sonraki eğitim hayatını Ankara'da geçirmiştir. Peki ! Seda Akman kimdir, nereli ve kaç yaşındadır?

SEDA AKMAN KİMDİR?

Seda Akman 13 Ocak 1978 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir. Liseden sonraki 4 yılını Ankara'da geçirdi. 1997 yılında Ankara Bilkent Üniversitesi'nde diksiyon ve oyunculuk üzerine üç aylık bir kurs gördükten sonra aynı yıl Kanal 6'da Jetset adında bir TV programı sundu.

Ankara'da yaşadığı dönemde 1998'de Miss Palmolive seçildi. Daha sonra aynı yıl 23 ülke güzelinin katıldığı Miss Intercontinental yarışmasında dördüncü oldu. 1999'da Best Model of Turkey yarışmasında Best Fotomodel seçildi.

1999 yılında İstanbul'a yerleşti. 2000-2004 yılları arasında Number One ve Dream TV'de farklı programlarda sunuculuk yaptı.

2003 yılından beri TV dizilerinde oyunculuk yapmaya devam eden Seda Akman, ilk olarak ATV'de yayınlanan Ölümsüz Aşk adlı dizide rol aldı. Oynadığı diziler arasında Bir İstanbul Masalı, Kanlı Düğün, Emret Komutanım, Annem, Mükemmel Çift, Behzat Ç. ve Acil Servis yer almaktadır.

Yer aldığı projeler;

Yazı Tura - 2003

Mühürlü Güller - 2003

Ölümsüz Aşk - 2003

Bir İstanbul Masalı - 2003

Balans ve Manevra - 2004

Aşk Yolu - 2005

Kanlı Düğün - 2005

Emret Komutanım - 2005/2007

Emret Komutanım Şah Mat - 2006

Annem - 2007

Arka Sokaklar - 2010

Behzat Ç. - 2010

Küçük Sırlar - 2010

Mükemmel Çift - 2010

Karakol - 2011

Eve Düşen Yıldırım - 2012

Tozlu Yollar - 2013

Fatih - 2013

Acil Servis - 2015

Sen Benimsin - 2015

Gecenin Kraliçesi - 2016

Bu Şehir Arkadan Gelecek- 2017

Kalp Atışı- 2017

Adi: Zehra- 2018