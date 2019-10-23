Çukur dizisinden şok haber! Çukur neden RTÜK cezası aldı? İşte detaylar…

Aksiyon ve heyecanı her bölümde seyircilerine aktaran dizi Çukur, her pazartesi yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizi geçtiğimiz günlerde aldığı haberle şaşkına döndü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından oy birliğiyle Çukur'a ceza verildi. Sevilen dizinin takipçileri Çukur'a neden ceza verildi şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Çukur neden RTÜK cezası aldı? İşte detaylar…

ÇUKUR DİZİSİNDEN ŞOK HABER! ÇUKUR NEDEN RTÜK CEZASI ALDI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şiddet sahneleri nedeniyle Çukur dizisine idari para cezası müeyyidesi uyguladı. Dizi hakkında düzenlenen raporu gündemine alan Üst Kurul, Çukur'a 6112 sayılı yasanın 8. Maddesinin S bendindeki "yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlalden oy birliğiyle idari para cezası müeyyidesi verdi.

Üst Kurul, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün satışı yapılan televizyonlara da ceza kesti.