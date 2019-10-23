ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman fragmanı izle! Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman bu akşam yayınlanacak!

Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman izleyicisiyle buluşmak için geri sayım başladı. Usta yapımcı Mehmet Bozdağ'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dizinin yeni fragmanının bu akşam ekrana geleceği duyuruldu. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla Kuruluş Osman fragmanını beklemeye başladı. ATV'nin iddialı yapımları arasında yer alan yapım şimdiden reytinglerde zirveyi oynayacak gibi görülüyor. Peki Kuruluş Osman yeni fragmanında neler olacak? İşte ayrıntılar

KURULUŞ OSMAN YENİ FRAGMAN TANITIMI!

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman fragmanları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuruluş Osman'ın bu akşam saat 21.44'te yeni fragmanının yayınlanacağını duyurdu.

(Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki yerini alacaktır)

İşte o açıklama;

Mehmet Bozdağ

@mmehmetbozdag

"Kuruluş Osman" Yeni Tanıtımı saat 21.44'de @atvcomtr'de!

@KurulusDizisi