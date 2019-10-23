Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman fragmanı izle! Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman bu akşam yayınlanacak!

’nin yeni dizisi fragmanı izle! bu akşam yayınlanacak!

’nin yeni sezon dizisi yeni fragmanı heyecanla bekleniyor. Dizinin yapımcısı müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ‘’ ne zaman yayınlanacak? Yeni bölüm fragmanında neler olacak?’’ sorusuna arama motorundan hızlıca yanıt aramaya başladı. Başrollerinde ’in yer aldığı Kuruluş Osman fragmanlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. ATV dizisi Kuruluş Osman yeni fragmanı bu akşam izleyicisiyle buluşacak.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:31 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 17:31
ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman fragmanı izle! Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman bu akşam yayınlanacak!

Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman izleyicisiyle buluşmak için geri sayım başladı. Usta yapımcı Mehmet Bozdağ'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dizinin yeni fragmanının bu akşam ekrana geleceği duyuruldu. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla Kuruluş Osman fragmanını beklemeye başladı. ATV'nin iddialı yapımları arasında yer alan yapım şimdiden reytinglerde zirveyi oynayacak gibi görülüyor. Peki Kuruluş Osman yeni fragmanında neler olacak? İşte ayrıntılar

KURULUŞ OSMAN YENİ FRAGMAN TANITIMI!

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman fragmanları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuruluş Osman'ın bu akşam saat 21.44'te yeni fragmanının yayınlanacağını duyurdu.

(Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimizdeki yerini alacaktır)

İşte o açıklama;

Mehmet Bozdağ

@mmehmetbozdag

"Kuruluş Osman" Yeni Tanıtımı saat 21.44'de @atvcomtr'de!

@KurulusDizisi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman fragmanı izle! Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman bu akşam yayınlanacak!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN