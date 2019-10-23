Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Maçı canlı ve şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler, Medipol Başakşehir – Wolfsberger maçı şifreli sorusuna yanıt arıyor. İşte Medipol Başakşehir – Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevapları…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

M. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 19:55'te Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Karşılaşma beIN Sport HD 2'den naklen yayınlanacak.

J GRUBU PUAN DURUMU

J Grubunda oynadığı 2 maçın ardından 4 puanı bulunan Roma 1'nci, Wolfsberger ise aynı puanLa 2'nci sırada. 1 puanı bulunan Alman ekibi Borussia Mönchengladbach 3'ncü, temsilcimiz Medipol Başakşehir ise 4'ncü ve son sırada.