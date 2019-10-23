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- Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

temsilcilerimizden , grupların üçüncü maçında sahasında Wolfsberger’i konuk edecek. Fatih Terim Stadyumu’nda oynanacak mücadele öncesi turuncu lacivertli ekibin 1 puanı bulunurken Avusturya ekibinin puanı 4. Maç öncesi iki takımda yaşanan son dakika gelişmeleri neticesinde eksikler bulunuyor. Grubun kaderini belirleyecek bu önemli maç öncesi futbolseverler, maçın hangi kanaldan takip edeceklerini merak ediyor. İşte futbolseverlerin cevabını araştırmaya başladığı Medipol Başakşehir – Wolfsberger maçı hangi kanalda sorusunun cevabı.

Giriş Tarihi: 23.10.2019 10:38
Medipol Başakşehir - Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki rakiplerinden Wolfsberger ile karşı karşıya gelecek. Maçı canlı ve şifresiz takip etmek isteyen futbolseverler, Medipol Başakşehir – Wolfsberger maçı şifreli sorusuna yanıt arıyor. İşte Medipol Başakşehir – Wolfsberger maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak? Sorularının cevapları…

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – WOLFSBERGER MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

M. Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu üçüncü maçında 24 Ekim Perşembe günü TSİ 19:55'te Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşılaşacak. Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadeleyi Bosna Hersek Futbol Federasyonu'ndan Irfan Peljto yönetecek. Karşılaşma beIN Sport HD 2'den naklen yayınlanacak.

J GRUBU PUAN DURUMU

J Grubunda oynadığı 2 maçın ardından 4 puanı bulunan Roma 1'nci, Wolfsberger ise aynı puanLa 2'nci sırada. 1 puanı bulunan Alman ekibi Borussia Mönchengladbach 3'ncü, temsilcimiz Medipol Başakşehir ise 4'ncü ve son sırada.

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