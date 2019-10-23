Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusu gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Takip ettikleri yapımın reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden '22 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. . Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. Dalga, Dangal ve Alemde Bir Gece gibi pek çok yapımın ekrana geldiği akşamda reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

22 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini takip edenler 22 Ekim reyting sonuçlarını merak ediyorlar. Haberimizin içeriğinden reyting sıralamasına ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz…