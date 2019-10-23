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açıklandı mı? 22 Ekim Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

açıklandı mı? Televizyon sektöründeki rekabet dizi/program sezonunun açılması ile birlikte iyice artmış durumda. Bu noktada takip ettikleri dizinin reyting sıralamasındaki yerini merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden ’22 Ekim Salı ’ sorusunun yanıtını arıyorlar. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. Dalga, Dangal ve Alemde Bir Gece gibi pek çok yapımın ekrana geldiği akşamda reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

Giriş Tarihi: 23.10.2019 09:00
Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

'Reyting sonuçları açıklandı mı' sorusu gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Takip ettikleri yapımın reyting sıralamasında kaçıncı olduğunu merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden '22 Ekim Salı reyting sonuçları açıklandı mı' sorusunun yanıtını araştırıyor. . Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 5. Dalga, Dangal ve Alemde Bir Gece gibi pek çok yapımın ekrana geldiği akşamda reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Sabah.com.tr olarak bu sorunun yanıtını sizler için hazırladık…

22 EKİM SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Medya gündemini takip edenler 22 Ekim reyting sonuçlarını merak ediyorlar. Haberimizin içeriğinden reyting sıralamasına ve sonuçlarına ulaşabilirsiniz…

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Reyting sonuçları açıklandı mı? 22 Ekim Salı reyting sıralamasında kim birinci oldu?
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