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61.bölüm fragmanı: Tahir ne yapacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında şok gelişme!

Sevilen dizi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. ’nin iddialı dizi yeni bölüm fragmanında heyecanlı gelişmelere yer verdi. Bu akşam yayınlanacak olan bölümde Önce Nefes ve Tahir sonra Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanır. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Sen Anlat Karadeniz 61.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranıyor. İşte !

Giriş Tarihi: 23.10.2019 17:48
Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanı: Tahir ne yapacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında şok gelişme!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında heyecanlı dakikalar yaşanıyor. ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz 61.bölümüyle bu akşam ATV'de ekrana gelecek. Yeni bölüm fragmanında Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı ve Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm özeti!

SEN ANLAT KARADENİZ 61.BÖLÜMD NELER OLUYOR?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur.

Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar.

HAZAN, FERHAT'IN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir?

Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

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Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm fragmanı: Tahir ne yapacak? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanında şok gelişme!
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