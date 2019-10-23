Sen Anlat Karadeniz 61.bölüm kesintisiz tek parça izle! Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tamamı izle!

Tahir ile Nefes'in doludizgin aşkının anlatıldığı ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz 61.bölümü ile bu akşam izleyici karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümü heyecanla beklenirken bu akşamki bölümde neler olacağı da merak konusu. Hiçbir bölümü kaçırmak istemeyen dizi severler arama motorlarında "Sen Anlat Karadeniz izle" araması yapmaya başladılar. Haberimizin detaylarından Sen Anlat Karadeniz 61.bölümün tamamını tek parça şeklinde izleyebilirsiniz.

SEN ANLAT KARADENİZ 61.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur.

Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar.

HAZAN, FERHAT'IN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir?

Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.

SEN ANLAT KARADENİZ 61. BÖLÜM TEK PARÇA TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE!

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümün tamamını kesintisiz şekilde haberimizin içeriğindeki linkten izleyebilirsiniz.