Sen Anlat Karadeniz 62.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sen Anlat Karadeniz son bölümde neler oldu?

"Sen Anlat Karadeniz 62.bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusu yoğun ilgi görüyor. Dizinin 61.bölümünün bu akşam ekranlara gelmesi ile birlikte yeni bölüm fragmanını merak eden dizinin hayranları konu ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve İrem Helvacıoğlu gibi isimlerin paylatığı Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sen Anlat Karadeniz 62.bölüm fragmanı!

SEN ANLAT KARADENİZ 62. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? (YENİ BÖLÜM)

Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizin içeriğinde olacaktır.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU? (61. BÖLÜM)

Hazan ve Ferhat, Melek'i ararken aralarındaki buzlar da erimeye başlayacaktır. Evden kaçan Melek özgürlüğüne koştuğunu sanmaktadır fakat bu kaçış yeni bir esaretin başlangıcı mı olacaktır?

Önce Nefes ve Tahir sonra da Asiye ve Mustafa gecenin bir yarısı Osman Hoca'nın kapısına dayanırlar. Hepsi toplandığında kapı çalar ve hiç beklenmedik iki misafir daha gelir.

Tarık ve Mercan ise bu kez manzaralı bir tepeye çıkarlar ve Tarık ona evlilik için işlemleri başlattığını söyler.

Birbirlerinden hoşlanmayan Tarık ve Mercan'ın buluşmasında silahlar çekilir, hedef tam on ikiden vurulur.

Diğer yandan Ali ve Esma da etrafındakilerin desteği ile düğün yapar ve balayı için hazırlanırlar.

HAZAN, FERHAT'IN GERİ DÖNDÜĞÜNÜ ÖĞRENİYOR

Aslında Ferhat'a kızgın olan Hazan onun İstanbul'a döndüğünü öğrenir ve bu habere pek sevinmez. Hazan'la vedalaşmadan giden Ferhat geri dönecek midir?

Herkesten gizli internette biriyle konuşan Melek ise, konuştuğu kişi ile buluşmak için evden kaçarken, içtiği ilaçların etkisiyle sersemleşen Nilüfer ise merdivenlerden yuvarlanır.