Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret zammı belli oldu mu?

Asgari ücret kişinin günlük temel ihtiyaçlarına göre komisyon tarafından belirlenmektedir. Çalışanlara verilebilecek en düşük ücret olarak belirlenen bu tutarın amacı bireyin hayati ihtiyaçlarını rahat şekilde karşılamasıyla karar verilir. Her yıl belli kriterlere göre belirlenen bu tutar 2020 yılına aylar kala araştırılmaya başlandı. Peki, 2020 Asgari ücret ne kadar olacak? 2020 Asgari ücret zammı yapılacak mı? AGİ ne kadar olacak? İşte detaylar…

2020 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK? AGİ NE KADAR?

2020 yılı asgari ücret görüşmeleri Aralık ayında başlayacak. Asgari ücret belirleme komisyonu tarafından gerçekleştirilecek olan görüşmeler kapsamında vatandaşların bir yıllık zam oranı belli olacak.

İşte detaylar;