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41.bölüm fragmanı: Züleyha kaçıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

’nin en çok sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrollerinde Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Vahide Gördüm’ün yer aldığı dizinin yeni bölümleri ve son bölümde yaşananları merak ediliyor. Dizinin sıkı takipçileri ‘’ Bir Z amanlar Çukurova 41.bölüm fragmanında neler oluyor?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Bu haftaki bölümde Züleyha'nın "Demir geldiğinde beni evde bulabilecek mi?" demesi şoke eder. İşte Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanında yaşananlar ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:19
Bir Zamanlar Çukurova 41.bölüm fragmanı: Züleyha kaçıyor mu? Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler olacak?

Bir Zamanlar Çukurova 41.bölüm fragmanında neler oluyor? sorusu, diziniğn sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Aşklarını bir türlü yaşayamayan ve uzaktan birbirini seven Züleyha ve Yılmaz kaçıyor mu? Demir hapisten kurtulamıyor ve Hünkar Yaman yeni planlar yapmaya başlıyor. Geçen hafta heyecanlı gelişmelere yer veren dizinin son bölümünde Züleyha'nın bayılması Yamanlar konağını tedirgin etmişti. Peki Bir Zamanlar Çukurova yeni bölümde neler oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 41.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

DEMİR İDAMA MI MAHKUM OLUYOR?

Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.

Bir Zamanlar Çukurova 41. Bölüm 2. Fragmanı! Demir, idam mı edilecek? Fekeli silaha sarılıyor...

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.

Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.

Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.

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