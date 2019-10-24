Bir Zamanlar Çukurova 41.bölüm tamamı full izle! Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm tek parça kesintisiz izle!

Bir Zamanlar Çukurova 41.bölümü ile bu akşam ATV ekranlarına gelecek. Yeni bölüm detaylarını merak eden vatandaşlar dizi ile ilgili araştırmalarını sürdürüyor. Yılmaz ile Züleyha'nın zorlu aşkının anlatıldığı dizide bu haftada heyecan dorukta. Haberimizin devamından Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm izleme linkine ulaşabilir, Bir Zamanlar Çukurova 41.bölümü tek parça halinde izleyebilirsiniz.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 41.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

DEMİR İDAMA MI MAHKUM OLUYOR?

Demir'in hayatının, Şermin'in iki dudağı arısında olduğu sabah, Konak'ta da gerilim hakimdir! Hünkar elbette, Yılmaz ile kaçmaya çalışan Züleyha'yı mahkemeye götürmek istemez. Züleyha'nın masumiyetinin tek şahidi Haminne'dir ve o da hiçbir şey hatırlamamaktadır. Züleyha bir yandan masumiyeti ispat etmeye çalışmaktadır. Ancak bir yandan da Hünkar'ı her an kaçacağına dair korkutmaya devam edecektir.

Abisinin hukuksal işlerini takip gitmek için İstanbul'a giden Behice'yi elbette Fekeli yalnız göndermez. Behice, öğrendikleri karşısında hayatının bir kez daha yıkılır. Tek dayanağı yanındaki Fekeli olacaktır. Üstelik Fekeli, iki ırz düşmanı Behice'yi kaçırmaya kalktığında gözünü kırkmadan silahını da kullanacaktır. Fekeli, Behice'nin üzüntüsünü teselli etmeye çalışırken, girdikleri maddi girdaptan, hem onun hem Müjgan'ın yara almadan çıkması için elinden geleni yapmaya uğraşır.

Bir Zamanlar Çukurova 41. Bölüm 2. Fragmanı! Irz düşmanlarına kurşun yağacak! Demir, idam mı edilecek? Fekeli silaha sarılıyor...

Çukurova'da adeta yer yerinden oynarken, Saniye de evdeki fırtınadan nasibini alır ve merdivenlerden yuvarlanır. Gaffur hastaneyi ayağa kaldırırken, Hünkar sağ kolu Saniye'nin yanından bir dakika bile ayrılmaz. Bu olayda da çiftlikteki tüm oklar Züleyha'ya yönelecektir.

Şermin, Sabahattin'i tamamen kaybetmek istemezken, bir de onun başhekim olduğunu öğrenir. Artık, boşanmamaya kararlıdır. Şimdi herkese Şermin Yaman'ın kim olduğunu göstermenin peşine düşer. Ancak Şermin, Paris'e gitmek için çıktığı yolda kendini hastanede bulacaktır.

BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA TEK PARÇA KESİNTİSİZ İZLE!

Haberimizin devamından dizinin son bölümü yayınlandıktan sonra tek parça şeklinde izleme linkine ulaşabilirsiniz