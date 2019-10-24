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Çukur dizisinden şaşırtan haber! Çukur neden cezası aldı? İşte detaylar…

Show TV ekranlarının sevilen ve başladığı günden itibaren dikkatleri üzerine çeken Çukur dizisi cezası aldı. Sevilen dizi her pazartesi ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Çekimlerinin İstanbul Balat’ta gerçekleştiği yapımın başrollerinde ünlü oyuncu yer alıyor. Peki, ? İşte Çukur dizisinin aldığı RTÜK cezası hakkında detaylar…

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:11 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:12
Çukur dizisinden şaşırtan haber! Çukur neden RTÜK cezası aldı? İşte detaylar…

Aksiyon ve heyecanı her bölümde seyircilerine aktaran dizi Çukur, her pazartesi yeni bölümüyle ekranlara gelmeye devam ediyor. Dizi geçtiğimiz günlerde aldığı haberle şaşkına döndü. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından oy birliğiyle Çukur'a ceza verildi. Sevilen dizinin takipçileri Çukur'a neden ceza verildi şeklinde araştırmalar yapıyor. Peki, Çukur neden RTÜK cezası aldı? İşte detaylar…

ÇUKUR DİZİSİNDEN ŞOK HABER! ÇUKUR NEDEN RTÜK CEZASI ALDI?

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), şiddet sahneleri nedeniyle Çukur dizisine idari para cezası müeyyidesi uyguladı. Dizi hakkında düzenlenen raporu gündemine alan Üst Kurul, Çukur'a 6112 sayılı yasanın 8. Maddesinin S bendindeki "yayın hizmetleri, şiddeti özendirici ve kanıksatıcı olamaz" hükmünü ihlalden oy birliğiyle idari para cezası müeyyidesi verdi.
Üst Kurul, yayınlarında sağlık beyanıyla sahte bitkisel ürün satışı yapılan televizyonlara da ceza kesti.

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