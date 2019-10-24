Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı konusu ne? Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı animasyon filmi seslendiren sanatçılar kimler?

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı konusu ve seslendiren ekip vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Son zamanların en sevilen animasyon filmleri arasında yerini alan film bu akşam Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, Vizyondaki süresinde 7'den 70'e tüm animasyon filmi sevenler tarafından beğenilen Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı konusu nedir? Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı seslendiren sanatçılar kimlerdir? İşte tüm detaylar…

EVCİL HAYVANLARIN GİZLİ YAŞAMI KONUSU NEDİR? SESLENDİREN SANATÇILAR KİMLERDİR?

Sevilen animasyon filmi Çılgın Hırsız'ı yaratan ekip yeniden iş başında! Illumination ekibinin yeni filmi The Secret Life of Pets, "Her gün işe giderken evde bıraktığınız evcil hayvanlarınız, siz eve dönene kadar geçen süreç içerisinde ne yapıyor?" önermesinden yola çıkıyor. Yönetmenliğini Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin üstlendiği filmin seslendirme kadrosunda ise; Louis C.K., Eric Stonestreet ve Kevin Hart gibi isimler yer alıyor.

Çılgın Hırsız ve Minyonlar'a imza atan Chris Renaud'ın yönetmenliğini üstlendiği filmin yapımcılığını Illumination'ın kurucusu ve CEO'su Chris Meledandri ve uzun zamandır birlikte çalıştığı Janet Healy gerçekleştirdi. Yardımcı yönetmen koltuğunda Yarrow Cheney var. Filmin yazarları ise Brian Lynch ile Cinco Paul ve Ken Daurio.

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminde Max'i Alper Kul, Duke adlı köpeği ise Çağlar Çorumlu seslendiriyor. Filmin seslendirme kadrosunda yer alan diğer isimler:

Harun Can

Aysun Topar

Suzan Acun

Mazlum Kiğer

Naci Taşdöğen

Gözde Okur

Ali Çorapçı

Halim Ercan

Sinan Divrik

Sercan Gidişoğlu