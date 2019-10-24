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fragmanı izle! ’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragmanı yayınlandı!

’nin yeni sezon dizisi yeni fragmanı yayınlandı. Dizinin yapımcısı müjdeli haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar ‘’ Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragmanı" araştırması yapıyorlar. Yeni bölüm fragmanında neler olacak?’’ sorusuna arama motorundan hızlıca yanıt aramaya başladı. Başrollerinde ’in yer aldığı Kuruluş Osman fragmanlarıyla heyecan yaratmaya devam ediyor. ATV dizisi Kuruluş Osman fragmanı izleyici ile buluştu.

Giriş Tarihi: 24.10.2019 09:30 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 09:32
Kuruluş Osman fragmanı izle! ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragmanı yayınlandı!

Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragman izleyicisiyle buluştu. Usta yapımcı Mehmet Bozdağ'ın twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada dizinin yeni fragmanının bu akşam ekrana geleceği duyuruldu. Dizinin sıkı takipçileri heyecanla Kuruluş Osman fragmanını araştırıyorlar. ATV'nin iddialı yapımları arasında yer alan yapım şimdiden reytinglerde zirveyi oynayacak gibi görülüyor. Peki Kuruluş Osman yeni fragmanında neler olacak? İşte ayrıntılar

Kuruluş Osman ilk bölüm 2. fragmanı yayınlandı

KURULUŞ OSMAN YENİ FRAGMAN TANITIMI!

Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde olan Kuruluş Osman fragmanları izleyicisiyle buluşmaya devam ediyor. Ünlü oyuncuların yer aldığı dizinin yapımcısı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuruluş Osman'ın bu akşam saat 21.44'te yeni fragmanının yayınlanacağını duyurdu.

İşte o açıklama;

Mehmet Bozdağ

@mmehmetbozdag

"Kuruluş Osman" Yeni Tanıtımı saat 21.44'de @atvcomtr'de!

@KurulusDizisi

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Kuruluş Osman fragmanı izle! ATV’nin yeni dizisi Kuruluş Osman 1.bölüm 2.fragmanı yayınlandı!
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