Şampiyon 7. bölüm fragmanı yayınlandı! TRT1 dizisi Şampiyon 7. bölüm fragmanında neler oluyor?

Başrollerinde Tolgahan Sayışman'ın olduğu dizi Şampiyon 7. Bölüm fragmanı dizinin kanalı tarafından takipçileri için paylaşıldı. Bu akşam ekranlara gelecek olan yapım geçtiğimiz günlerde yakın zamanda final yapacağını duyurmuştu. İstenen reyting alınmamış olsa da dizi halen devam ediyor. Peki, Şampiyon 7. Bölüm fragmanı neler olacak? İşte konusuyla dikkatleri üzerine toplayan Şampiyon 7. Bölüm fragmanı…

ŞAMPİYON 7. BÖLÜM FRAGMANI

Şampiyon 7. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı! O sır sonunda ortaya çıkıyor...

ŞAMPİYON 7. BÖLÜM NELER OLACAK?

Zafer Tansel'le ilgili edindiği bilgiyi Fırat'la paylaşır. Akif'in video kaydını izletir. Yıllar sonra Necdet Suphi maçında hiçbir suçunun olmadığı gerçeğiyle yüzleşen Fırat ilk anda bu yüzleşmenin ağırlığını kaldıramasa da sonrasında Zafer'den bu kaydı hiçbir şartta Suna'ya izletmemesini tembihler. Artık savaş değil barış istemektedir. Oğluyla barış içinde yaşayacağı bir hayat. Fakat ne Tansel, ne de şimdilik onları uzaktan izleyen Aladağlı'nın barışmak veya onları rahat bırakmak gibi bir niyeti yoktur. Aladağlı'nın varlığından haberdar olan Yaman, Fırat ve ailesi adına endişelenmeye başlar. Bu endişesinin sebebi, ikilinin yıllar önce Belene kampında tanışıyor olmasıdır. Yaman detaya girmeden Aladağlı'nın kim olduğunu ailesine özetler. Derviş'in, bu hayatta karşılaşabilecekleri en tehlikeli insan olduğunu söyler.

Bu yüzden Fırat'a da, oğlu Zafer'e de Derviş Aladağlı'dan uzak durmaları gerektiğini sıkı sıkı tembihler. Tüm bunlar olurken Tansel'le ilişkisini sonlandıran Suna, bu durumu ailesine de açar. Fakat annesinin tepkisi beklediğinden de sert olur. Bilmediği şey, ailesiyle Tansel arasında geçmişten gelen büyük bir sır olduğudur. Bu sırrın açığa çıkmaması adına, kızlarının Tansel'le arasını bir an önce düzeltmesi gerekmektedir.

Şampiyon dizisi yeni bölümüyle bu akşam TRT1'de...