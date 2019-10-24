UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, ilk 2 maçta galibiyet yüzü göremediği grup maçlarında ilk 3 puanını almak üzere sahaya çıkıyor. Rus ekibi Krasnodar'ı sahasında ağırlayacak olan bordo mavili ekip, mücadeleyi galibiyetle sonlandırarak gruptaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Grup etabında 3. maçlara girilirken Krasnodar'ın henüz puanı bulunmuyor. Trabzonspor için gruptan çıkmak adına büyük önem taşıyan Trabzonspor – Krasnodar maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor ile Krasnodar arasında oynanacak mücadele, 24 Ekim Perşembe günü Türkiye saati ile 22:00'da başlayacak.
Avusturya Futbol Federasyonundan hakem Harald Lechner'in yöneteceği Trabzonspor – Krasnodar maçı beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan Ogeny Onazi, Caleb Ekuban ve Adbülkadir Ömür, Krasnodar karşısında forma giyemeyecek. Birinci derece uyluk ön adale zorlanması bulunan Nijeryalı futbolcu Obi Mikel'in durumunun ise maç saatinde netleşmesi bekleniyor.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Gaston Campi, Majeed Hosseini, Joao Pereira, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Alexander Sörloth, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Daniel Sturridge
Krasnodar: M. Safonov, A. Martynovich, U. Spajic, C. Ramirez, S. Petrov, Ari, K. Olsson, Manuel Fernandes, T. Vilhena, M. Suleymanov, M. Berg