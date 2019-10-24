Zalim İstanbul 16.bölüm fragmanında Cemre ne yapacak? Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında beklenmedik gelişme!

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin sıkı takipçileri son bölümün ardından yeni bölüm fragmanına kavuştu. Zalim İstanbul 16.bölüm fragmanında Agah'ın Cemre konusunda bazı planları vardır. Cemre hiç beklemediği bir anda Agah'ı karşısında bulur. Son bölümde ise Cenk ve Cemre eve geri döner. Köşkteki olayların seyri tamamen değişir. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte Zalim İstanbul 16.bölüm fragmanı!

ZALİM İSTANBUL 16.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Agah'ın Cemre için yaptığı plan ne?

Agah, ev halkına Nedim'i Londra'ya yolladığını söyler. Bu herkes için şaşırtıcıdır. Özellikle de Cemre, Nedim için katlandığı her şeyin boşa gittiğini düşünür.

Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanı yayınlandı

Diğer taraftan Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonuçları beklenmektedir. Cenk artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü için bir kaçış planı yapar. Ceren de bu plana dahil olacaktır. Ve bu durum Şeniz tarafından hiç hoş karşılanmaz.

Agah'ın Cemre konusunda bazı planları vardır. Cemre hiç beklemediği bir anda Agah'ı karşısında bulur.