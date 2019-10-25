25 Ekim 2019 TV’de bugün ne var? Bu akşam hangi diziler var? ATV, Show, Kanal D, Star yayın akışı...

Ekranlarda yayınlanan program ve dizileri gün içerisinde merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bugün TV'de ne var' sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu noktada televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Sabah.com.tr olarak biz de ATV, Show TV, Kanal D, Star yayın akışını ve bu akşam oynanacak dizileri sizler için hazırladık...

ATV YAYIN AKIŞI

Güne kahvaltı haberleri ile başlayan atv, sabah saatlerinde Nihat Hatioğlu ve ardından Müge Anlı ile yayın akışına devam edecek. Gün ortası haberlerinin ardından, Beni Bırakma, Esra Erol ve ATV Ana Haber sırasıyla ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise ekranların sevilen dizisi Hercai izleyiciler ile buluşacak.

Atv yayın akışı;

00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru

01:30 Kanatsız Kuşlar

04:15 Kara Para Aşk

07:00 Kahvaltı Haberleri

08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:20 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hercai

KANAL D YAYIN AKIŞI

Neler Oluyor Hayatta programını şu sıralar ekranlarına yansıtan Kanal D'de daha sonra Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yayınlanacak. 13.00'da gelinim mutfakta ekranlara gelecek. Daha sonra sırasıyla, Yaralı Kuşlar, Afilli Aşk (Tekrar bölümü), Kanal D haber ve son olarak sevilen dizi Arka Sokaklar yeni bölümüyle yayınlanacak.

Kanal D yayın akışı;

09.00 – Neler Oluyor Hayatta?

11.00 – Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa

13.00 – Gelinim Mutfakta

16.00 – Yaralı Kuşlar

17.00 – Afilli Aşk

18.45 – Buket Aydın'la Kanal D Haber

20.00 – Arka Sokaklar

SHOW TV YAYIN AKIŞI

Kendine iyi bak programının yeni bölümüyle güne başlayacak olan Show TV'de daha sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la ekranlara gelecek. İşte sırasıyla SHOW TV yayın akışı…

SHOW YAYIN AKIŞI

01:30 - Aşk Ağlatır

03:45 - Kuzey Yıldızı: İlk Aşk

06:00 - Kuaförüm Sensin

08:00 - Kendine İyi Bak

09:30 - Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la

11:45 - Zahide Yetiş'le

12:30 - Kuaförüm Sensin

16:00 - Aşk Ağlatır

18:45 - Show Ana Haber

20:00 - Güldür Güldür Show

23:30 - Turist

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 – Mesut Yar ile Bugün

09.30 – Sevdim Seni Bir Kere (Tekrar)

11.00 – Erkenci Kuş (Tekrar)

13.30 – Gerçeğin Peşinde

16.30 En Güzel Bölüm

16.45 – Sevdim Seni Bir Kere

18.45 – Star Haber

20.00 – Sevgili Geçmiş

00.15 – Dar Elbise

02.40 - Sevdim Seni Bir Kere (Tekrar)