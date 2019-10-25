25 Ekim 2019 TV’de bugün ne var? Bu akşam hangi diziler var? ATV, Show, Kanal D, Star yayın akışı...

Ekranlarda yayınlanan program ve dizileri gün içerisinde merak eden vatandaşlar arama motoru üzerinden 'Bugün TV'de ne var' sorusunun yanıtını araştırıyor. Bu noktada televizyon kanaları, sabah kuşaklarından öğlen programlarına, haberlerden dizileri pek çok farklı etkinlik ile izleyicileri ekran başına toplayabilmek için kıyasıya yarışıyor. Sabah.com.tr olarak biz de ATV, Show TV, Kanal D, Star yayın akışını ve bu akşam oynanacak dizileri sizler için hazırladık...
ATV YAYIN AKIŞI
Güne kahvaltı haberleri ile başlayan atv, sabah saatlerinde Nihat Hatioğlu ve ardından Müge Anlı ile yayın akışına devam edecek. Gün ortası haberlerinin ardından, Beni Bırakma, Esra Erol ve ATV Ana Haber sırasıyla ekranlara gelecek. Akşam kuşağında ise ekranların sevilen dizisi Hercai izleyiciler ile buluşacak.
Atv yayın akışı;
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
01:30 Kanatsız Kuşlar
04:15 Kara Para Aşk
07:00 Kahvaltı Haberleri
08:30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Hercai
KANAL D YAYIN AKIŞI
Neler Oluyor Hayatta programını şu sıralar ekranlarına yansıtan Kanal D'de daha sonra Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa yayınlanacak. 13.00'da gelinim mutfakta ekranlara gelecek. Daha sonra sırasıyla, Yaralı Kuşlar, Afilli Aşk (Tekrar bölümü), Kanal D haber ve son olarak sevilen dizi Arka Sokaklar yeni bölümüyle yayınlanacak.
Kanal D yayın akışı;
09.00 – Neler Oluyor Hayatta?
11.00 – Müge ve Gülşen'le ikinci sayfa
13.00 – Gelinim Mutfakta
16.00 – Yaralı Kuşlar
17.00 – Afilli Aşk
18.45 – Buket Aydın'la Kanal D Haber
20.00 – Arka Sokaklar
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Kendine iyi bak programının yeni bölümüyle güne başlayacak olan Show TV'de daha sonra Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la ekranlara gelecek. İşte sırasıyla SHOW TV yayın akışı…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:30 - Aşk Ağlatır
03:45 - Kuzey Yıldızı: İlk Aşk
06:00 - Kuaförüm Sensin
08:00 - Kendine İyi Bak
09:30 - Zahide Yetiş ve Mustafa Karataş'la
11:45 - Zahide Yetiş'le
12:30 - Kuaförüm Sensin
16:00 - Aşk Ağlatır
18:45 - Show Ana Haber
20:00 - Güldür Güldür Show
23:30 - Turist
STAR TV YAYIN AKIŞI
07.00 – Mesut Yar ile Bugün
09.30 – Sevdim Seni Bir Kere (Tekrar)
11.00 – Erkenci Kuş (Tekrar)
13.30 – Gerçeğin Peşinde
16.30 En Güzel Bölüm
16.45 – Sevdim Seni Bir Kere
18.45 – Star Haber
20.00 – Sevgili Geçmiş
00.15 – Dar Elbise
02.40 - Sevdim Seni Bir Kere (Tekrar)