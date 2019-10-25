Arka Sokaklar 528.bölüm fragmanı yayınlandı! "Oyuncu kadrosuna yeni isimler ekledi" İşte Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı ve detayları

Yayınlandığı günden itibaren büyük izleyici kitlesinin sahibi olan dizi tam 13 yıldır ekranlarda yayınlanmaya devam ediyor. Sürpriz iki karakter ile de yayın hayatına devam edecek dizi bu akşam yayınlanacak olan Arka Sokaklar yeni bölüm fragmanı'nı izleyicileriyle paylaştı. Peki, Arka Sokaklar 528. Bölüm fragmanı neler olacak? İşte Türk dizi tarihinin en uzun soluklu yapımı Arka Sokaklar 528. Bölüm fragman…

ARKA SOKAKLAR 528. BÖLÜM FRAGMANI

Arka Sokaklar 528. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı!

ARKA SOKAKLAR 528. BÖLÜM FRAGMANINDA NELER OLUYOR?

Ekip, kartelin başındaki Nadir'i yakalamak için tek yürek oluyor! Uluslararası suç örgütünün lideri Nadir, ayağına dolanan ekibe karşı sert hamlelerle saldırmıştı. Gerçekleri gören Savcı Ceyda'nın tayinini ayarlayıp, yerine kukla bir savcı yerleştirmeyi başarmıştı. Artık işler onun isteği gibi ilerlemekteydi. Fakat atladığı bir şey var: Rıza Baba ve ekibi... Engin Müdürün işe can havliyle sarılmasının arkasında yatan olgu da ekibimiz olunca Nadir'in köşeye sıkışması an meselesine döner.

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN YENİ OYUNCULARI MERT ÖCAL VE WİLMA ELLES KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? İŞTE HAKLARINDA MERAK EDİLENLER