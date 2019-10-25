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konusu nedir? Dar elbise filmi oyuncuları kimler?

filmi bu akşam televizyon ekranlarında daha önce izlememiş veya tekrar izlemek isteyenlerle buluşacak. Dramatik komedi türündeki filmin başrollerinde ünlü oyuncu ve gibi isimler bulunyor. Vizyondaki süresinde ve oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmiş ve beğenilmişti. Peki, Dar Elbise filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 25.10.2019 16:53
Dar elbise konusu nedir? Dar elbise filmi oyuncuları kimler?

Kadınların kendilerini var etme sürecinde erkeklerle olan mücadelesini kara mizahi bir yorumla anlatan Dar Elbise filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 2016 senesinde vizyondaki yerini alan yapım izleyicileri tarafından oldukça beğenilmişti. Başrollerinde ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un olduğu filmle ilgili araştırmalar başladı. Peki, Dar Elbise filmi konusu nedir? Dar Elbise oyuncuları kimlerdir? İşte tüm detaylar…

DAR ELBİSE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paris'te çalışan ve yaşayan modacı Lisa, yeni defilesi için Türkiye'deki arkadaşı Helin'den genç ve güzel kadınlar bulma konusunda yardım rica eder. İlk başta birçok kadın defileye katılmayı kabul eder, hatta bazıları çok da heveslidir. Ancak zaman geçtikçe durumdan haberdar olan babalar, erkek kardeşler, ağabeyler, yani etraftaki erkekler, böyle bir işe şiddetle karşı çıkacaklardır.
Dar Elbise filmi, kadınların kendilerini kabul ettirme mücadelesini mizahi bir dille aktarıyor.

DAR ELBİSE FİLMİ OYUNCULARI

Tuba Büyüküstün
Hazar Ergüçlü
Caner Cindoruk
Véronique Wüthrich
İnanç Konukçu
Canan Ergüder
Lila Gürmen
Devrim Yakut

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Dar elbise konusu nedir? Dar elbise filmi oyuncuları kimler?
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