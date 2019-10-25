Dar elbise konusu nedir? Dar elbise filmi oyuncuları kimler?

Kadınların kendilerini var etme sürecinde erkeklerle olan mücadelesini kara mizahi bir yorumla anlatan Dar Elbise filmi bu akşam Star TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. 2016 senesinde vizyondaki yerini alan yapım izleyicileri tarafından oldukça beğenilmişti. Başrollerinde ünlü oyuncu Caner Cindoruk'un olduğu filmle ilgili araştırmalar başladı. Peki, Dar Elbise filmi konusu nedir? Dar Elbise oyuncuları kimlerdir? İşte tüm detaylar…

DAR ELBİSE FİLMİ KONUSU NEDİR?

Paris'te çalışan ve yaşayan modacı Lisa, yeni defilesi için Türkiye'deki arkadaşı Helin'den genç ve güzel kadınlar bulma konusunda yardım rica eder. İlk başta birçok kadın defileye katılmayı kabul eder, hatta bazıları çok da heveslidir. Ancak zaman geçtikçe durumdan haberdar olan babalar, erkek kardeşler, ağabeyler, yani etraftaki erkekler, böyle bir işe şiddetle karşı çıkacaklardır.

Dar Elbise filmi, kadınların kendilerini kabul ettirme mücadelesini mizahi bir dille aktarıyor.

DAR ELBİSE FİLMİ OYUNCULARI

Tuba Büyüküstün

Hazar Ergüçlü

Caner Cindoruk

Véronique Wüthrich

İnanç Konukçu

Canan Ergüder

Lila Gürmen

Devrim Yakut