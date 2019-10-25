Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler tartışma yaşıyor!

Sevilen yarışma programı Gelinim Mutfakta'da puan durumlarına göre birinci ve elenen yarışmacı belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler yine kapışıyor ve kaynanalar duruma el atıyor. Fatih Ürek'in eğlence ve heyecan dolu yarışma programında yeni yarışmacılardan Hatice Hanım ve gelini Kübra mutfağa hızlı başlıyorlar. Peki 25 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl sonuçlandı? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? İşte detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 25 EKİM

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haberimizde, 25 Ekim Gelinim Mutfakta birincisi ve elenen yarışmacı ve gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.