Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler tartışma yaşıyor!

kim birinci oldu kim elendi? 25 Ekim nasıl? Gelinler tartışma yaşıyor!

birincisi ve elenen yarışmacısı bugün belli oluyor. Heyecan ve gerilim dolu programda bu hafta Elif, kaynanası Çiğdem Hanıma diğer kaynanalarla ilgili konuşma yasağı koyuyor. Her hafta Cuma günü final bölümüyle ekrana gelen yarışmanın sıkı takipçileri ‘’ 25 Ekim kim elendi?’’ sorusuna yanıt arıyor. Gelinler hünerlerini sergiliyor, kaynanalar puanlarını veriyor. Peki 25 Ekim nasıl sonuçlandı? Haftanın finalinde kim elendi kim birinci oldu?

Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:35 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:35
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler tartışma yaşıyor!

Sevilen yarışma programı 'da puan durumlarına göre birinci ve elenen yarışmacı belli oluyor. Haftanın finalinde gelinler yine kapışıyor ve kaynanalar duruma el atıyor. Fatih Ürek'in eğlence ve heyecan dolu yarışma programında yeni yarışmacılardan Hatice Hanım ve gelini Kübra mutfağa hızlı başlıyorlar. Peki 25 Ekim nasıl sonuçlandı? kim elendi? İşte detaylar!

GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU KİM ELENDİ? 25 EKİM

Gelinim Mutfakta'da haftanın final heyecanı yaşanıyor. Haberimizde, birincisi ve elenen yarışmacı ve gelinlerin puan durumlarına erişebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Gelinim Mutfakta kim birinci oldu kim elendi? 25 Ekim Gelinim Mutfakta puan durumu nasıl? Gelinler tartışma yaşıyor!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN