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18.bölüm fragmanı: Miran aşkına sahip çıkıyor! fragmanında neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Akın Akınözü, Ebru Şahin, Gülçin Santırcıoğlu’nun yer aldığı dizisinin yeni bölüm fragmanında beklenmedik gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda dizinin sıkı takipçileri ‘’ Hercai 18.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Bu haftaki bölümde yer yerinden oynuyor. Miran, Reyyan’a olan güvenini kazanıyor. Birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir. Peki fragmanında neler oluyor? İşte fragmanı!

Giriş Tarihi: 25.10.2019 15:29 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 15:30
Hercai 18.bölüm fragmanı: Miran aşkına sahip çıkıyor! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

'nin iddialı yapımı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisinde bu hafta heyecan dolu sahnelere yer verildi. Miran ve Reyyan'ın dillere destan aşkını konu alan Hercai 18.bölümde neler oluyor? Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Peki fragmanında neler oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

HERCAİ 18.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Yaptığın hiçbir şey Reyyan'ı benden almaya yetmeyecek!"

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır.

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Hercai 18.bölüm fragmanı: Miran aşkına sahip çıkıyor! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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