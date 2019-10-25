Hercai 18.bölüm fragmanı: Miran aşkına sahip çıkıyor! Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

ATV'nin iddialı yapımı Hercai yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Cuma akşamlarının vazgeçilmez dizisinde bu hafta heyecan dolu sahnelere yer verildi. Miran ve Reyyan'ın dillere destan aşkını konu alan Hercai 18.bölümde neler oluyor? Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Peki Hercai yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti!

HERCAİ 18.BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

"Yaptığın hiçbir şey Reyyan'ı benden almaya yetmeyecek!"

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır.