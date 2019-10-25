Hercai 18.bölüm tek parça kesintisiz izle! Hercai yeni bölüm tamamı izle!

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden Hercai 18.yeni bölümü ile bu akşam ekranlara gelecek. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan dizinin bu haftaki yeni bölümü yine aksiyon ve heyecan dolu. Miran ve Reyyan'ın imkansız aşkının anlatıldığı Hercai yeni bölüm tek parça izleme linkine haberimizin devamından ulaşabilirsiniz. İşte Hercai 18.bölüm tek parça kesintisiz full izleme linki!

HERCAİ 18.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Yaptığın hiçbir şey Reyyan'ı benden almaya yetmeyecek!"

Reyyan'ın gelinliğiyle atıldığı meydana Miran Aslanbey'in eşi olarak dönmesine içerleyen Azize, Miran'a Reyyan'ın kendisiyle Azat'ın hayatı için evlendiğini söylemiş ve Reyyan'ın nottan bahsetmesi üzerine zor durumda kalmıştır.

Son olanlar Reyyan ile Miran'ın birbirlerine olan aşkını ve güvenini daha da kuvvetlendirirken hırs içindeki Azize'nin Miran'ın sormuş olduğu soruya vereceği cevap bundan sonra yaşanacakların kaderini değiştirir.

Bugüne kadar Azize Aslanbey yüzünden kimsenin konuşmaya cesaret edemediği gerçekler Reyyan'ın cesur hamlesiyle gün yüzüne çıkmaya başlar. Geçmişin sırları bir bir ortaya dökülürken Reyyan'ın yüreğine bir umut doğar: Miran gerçekleri öğrenecek ve intikamdan vazgeçecek!

Bir yandan Reyyan, Miran'ın intikamdan vazgeçmesi için elinden geleni ardına koymazken, diğer yandan Azize Aslanbey yeniden intikam planına dahil etmek için Miran'ı en hassas noktasından vurmak için cesur bir hamle yapar. Yaşananlardan sonra Miran karısının yanında mı duracak yoksa yıllardır sadakatle bağlı olduğu babaannesini mi seçecek?

HERCAİ SON BÖLÜM ÖZETİ!

Geçmişin pişmanlığıyla kalplerinde oluşan yaraları beraber iyileştirmeye başlayan Reyyan ve Miran yaşanan tüm kötü olaylara rağmen aralarındaki bağı güçlendirmek ve sevdalarını herkese kabul ettirmek için çıktıkları yolda savaşmaya devam eder. Bu uğurda Miran, babaannesinin uzun zaman önce Reyyan'a yapmış olduğu hatayı telafi etmesi için harekete geçer.

HERCAİ 18. BÖLÜM TEK PARÇA KESİNTİSİZ TAMAMI İZLE!

Haberimizin devamından Hercai son bölümü yayınlandıktan sonra tek parça şeklinde izleme linkine ulaşabilirsiniz.