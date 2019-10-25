Sevgili Geçmiş dizisinde Cahide Esen Karalar rolünü canlandıran Ece Uslu kimdir? Ece Uslu kaç yaşında ve nerelidir?

Biri müzisyen, diğeri doktor, diğeri ise uçsuz bucaksız üzüm bağlarının sahibi olan üç kardeşin hikayesinin güçlü bir dille anlatıldığı Sevgili Geçmiş yoğun olarak araştırılan diziler arasında yerini aldı. Konusu ve oyuncu kadrosu ile de merak edilen dizi izleyenleri ekrana kilitleyecek türden. Dizinin hem konusu hem de oyuncu kadrosu merak ediliyor. Üç kadının hayat mücadelesinin anlatıldığı Sevgili Geçmiş'te Cahide Esen Karalar rolünü canlandıran Ece Uslu ismi merak edildi. Peki Ece Uslu kimdir? Ece Uslu kaç yaşında ve nerelidir?

ECE USLU KİMDİR? (SEVGİLİ GEÇMİŞ - CAHİDE ESEN KARALAR)

Ece Uslu, 9 Eylül 1974 tarihinde İzmir'de doğzan Uslu'dur. 1976 yılında kelebek gazetesinin düzenlediği çocuk güzeli yarışmasında 2.oldu.

İzmir Devlet Tiyatrosu'nda bale ve müzik sınavlarını denedi. 14 yaşındayken 1988 yılında annesi ile birlikte İstanbul'a taşındı.İstanbul'a gelince iki seneŞahika Tekand Stüdyo Oyuncuları'na devam etti. Liseye Türk Koleji, Eseniş ve Evrim kolejlerinde devam etti. Aynı zamandaFerhan Şensoy Nöbetçi Tiyatrosu'nda bir sene boyunca oyuncu olarak çalıştı.

Lise yıllarından itibaren Başak Gürsoy mankenlik ajansına bağlı olarak beş sene boyunca fotomodellik ve reklam oyunculuğu yaptı.

1989 yılında "İz Peşinde" adlı dizi ile oyunculuk kariyeri başladı. 1991 yılında,Kadir İnanır'ın başrolünü oynadığı "Ah Gardaşım" filmi ile sinemaya başlamış oldu.

İlk başrolünü ise 1993 yılında "Kıvılcım" adlı filmde bir üniversite öğrencisini canlandırarak Tarık Tarcan ile paylaştı. 1994 yılında "Yalancı" adlı sinema filminde Mehmet Aslantuğ ile birlikte rol aldı.

1995 yılında "Sahte Dünyalar" adlı dizide, 1996 yılında "Kara Melek", 2000 senesinde "Üç Kadın" filminde oynadı.

1996 - 1999 yılları arasında senaryosunu Nuran Devres ve Kubilay Zerener'in yazdığı "Kara Melek" dizisinde Sanem Çelik, Ece Uslu, Mustafa Alabora,Zerrin Arbaş, Ziya Kürküt, Aliye Uzunatağan, Zehra Alptürk, Mehmet Ali Alabora, Kaan Çakır, Görkem Yeltan ile birlikte rol almıştır.

2002 yılında başrolünü üstlendiği "Zerda" adlı dizide performansı ile başarısını perçinledi. Dizinin yönetmeni ise Kudret Sabancı. Başrollerini Yavuz Bingöl ileEce Uslu'nun, Burak Sergen ve Güven Hokna ile paylaştığı "ZERDA"da diğer rolleri Köksal Engür, İdil Fırat, Deniz Oral, Yılmaz Köksal gibi isimler paylaştı.

Ece Uslu, 2013 yılında "Karagül" dizisinde Yavuz Bingöl, Mesut Akusta ve Hilal Altınbilek ile başrolleri paylaştı.

Oynadığı Tiyatro Oyunları :

2012 - Patron Kim? (oyun) : Carlo Goldoni - Tiyatro Akla Kara

2011 - Tom,Dick&Harry : Ray Cooney - Tiyatro Akla Kara

2010 - Medya Maymunları : Joe Penhall - Talimhane Tiyatrosu

2007 - Ayıp Ettik : Uğur Yağcıoğlu - R.E.S.T. Oyuncuları

2001 - Üçüncü Türden Yakın İlişkiler : Uğur Uludağ - E.S.E.K.

Filmleri :

2013 - Karagül

2012 - Bulutların Ötesi

2011 - Erik Zamanı

2010 - Kızım Nerede

2008 - Son Ders: Aşk ve Üniversite

2008 - Ayıp Ettik

2007 - Elveda Derken

2006 - Sırça Köşk

2005 - Üç Kadın

2005 - Ölümüne Sevdalar

2004 - Büyü (film)

2004 - Aşkımızda Ölüm Var

2002 - Zerda

2002 - Bana Abi De

2001 - Benimle Evlenir Misin

2000 - Üç Kadın

2000 - Güle Güle

1999 - Rüzgar Gülü

1997 - Fırat

1996 - Kara Melek

1996 - Anılardaki Sevgili

1995 - Sahte Dünyalar

1995 - Gökkuşağı

1995 - Mirasyediler

1995 - Yahya Kaptan

1994 - Yalancı

1993 - Sevgili Ortak

1993 - Rumuz Sev Beni

1993 - Kıvılcım

1993 - Son Söz Sevginin

1992 - Sarı Tebessüm

1991 - Ah Gardaşım

1991 - Ana -

1989 - İz Peşinde