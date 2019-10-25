Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler?

Merakla beklenen Sevgili Geçmiş dizisi bu akşam ekrana taşınıyor. Dizi hakkında henüz bilgi sahibi olmayanlar ise '' Sevgili Geçmiş konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler?'' sorularına arama motorundan yanıt arıyor. Başrollerinde Ece Uslu (Cahide Esen Karalar), Emre Kınay (Cemal Karalar) ve Sevda Erginci (İpek Gencer) rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Birbirlerinden tamamen habersiz üç genç kadın bir gün birer mektup alır ve hayatları sonsuza kadar değişmesini konu alan dizinin çekimleri ise İzmir'de yapılıyor. İşte Sevgili Geçmiş konusu ve oyuncu kadrosu!

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NEDİR?

Haberimizde, Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş oyuncuları ve konusu hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.