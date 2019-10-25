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dizisi konusu nedir? kimler?

Ekranların yeni dizisi konusu ve oyuncu kadrosuyla merak konusu oldu. Üç kadının gerçeklere giden yolda karşılarına çıkan zorlukları konu edinen dizinin oyuncu kadrosunda ünlü isimler yer alıyor. Dizinin senaryosunu Funda Alp kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Dizi severler şimdiden ‘’ nedir? Oyuncu kadrosunda kimler var? sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Yayın hayatına yeni başlayacak olan dizinin reyting rekoru kırıp kırmayacağı ise merak konusu. Peki Sevgili Geçmiş konusu nedir, oyuncu kadrosunda kimler var?

Giriş Tarihi: 25.10.2019 17:07 Güncelleme Tarihi: 25.10.2019 17:07
Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler?

Merakla beklenen dizisi bu akşam ekrana taşınıyor. Dizi hakkında henüz bilgi sahibi olmayanlar ise '' nedir? kimler?'' sorularına arama motorundan yanıt arıyor. Başrollerinde Ece Uslu (Cahide Esen Karalar), Emre Kınay (Cemal Karalar) ve Sevda Erginci (İpek Gencer) rol aldığı dizinin yönetmen koltuğunda Aydın Bulut oturuyor. Birbirlerinden tamamen habersiz üç genç kadın bir gün birer mektup alır ve hayatları sonsuza kadar değişmesini konu alan dizinin çekimleri ise İzmir'de yapılıyor. İşte Sevgili Geçmiş konusu ve oyuncu kadrosu!

SEVGİLİ GEÇMİŞ KONUSU NEDİR?

Haberimizde, Star TV'nin yeni dizisi Sevgili Geçmiş oyuncuları ve konusu hakkındaki tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

Birbirinden habersiz büyümüş üç kız kardeş bir gün gizemli bir mektup alırlar ve aralarından birinin düğününde buluşurlar. Ama düğün gecesi kendilerini hiç beklemedikleri bir durumun içinde bulacaklardır.

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Sevgili Geçmiş dizisi konusu nedir? Sevgili Geçmiş oyuncuları kimler?
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