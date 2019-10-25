Turist konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Başrollerinde Johnny Deep ve Angelina Jolie’nin olduğu Turist filmi hakkında merak edilenler!

Turist konusu ve oyuncuları film severler tarafından araştırma konusu haline geldi. Turist filmi bu akşam önceden izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için Show TV ekranlarında olacak. İlk vizyona giriş tarihi 2010 olsa da birçok film sever tarafından hala severek izlenen filmin başrollerinde güzel oyuncu Angelina Jolie ve ünlü aktör Johnny Deep yer alıyor. Peki, Turist konusu nedir? İşte Turist oyuncuları…

TURİST FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Yakışıklı aktör Johnny Deep'in canlandırdığı Frank, aşk acısından muzdarip bir serüvenci olarak soluğu İtalya'da alır. Bu seyahat neticesinde, kırık kalbinin acısının hafifleyeceğini düşünmektedir. Bu bunaltılı durumdan kurtulmak için İtalya'ya giden Amerikalı turist, Frank'in etrafında şekillenen bu filmde Angelina Jolie, tüm ihtişamıyla Elise karakterine can veriyor. Olağanüstü bir figür olan Elise ile Frank'in yolları bir şekilde kesişmiş ve işler değişmiştir. Ancak Elise'nin onunla karşılaşması aslında tesadüf değildir. Arka planda Venedik'in nefes kesen manzaraları eşliğinde Frank, bir ilişkinin ardından koşarken aslında etrafında tehlikeli entrikaların döndüğünü fark eder. Filmin Jérôme Salle'in 2005 tarihli Anthony Zimmer'ından yeniden çevrim olduğunu hatırlatalım.

TURİST FİLMİ OYUNCU KADROSU

Yönetmenliğini Florian Henckel von Donnersmarcker'ın yaptığı senaristliğini Julian Fellowes'in üstlendiği Turist filminin oyuncuları şöyle;

Johnny Depp : Frank Tupelo

Angelina Jolie : Elise Ward

Paul Bettany

Steven Berkoff

Timothy Dalton

Rufus Sewell

Bruno Wolkowitch