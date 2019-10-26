Benim Tatlı Yalanım 19.bölüm fragmanı: Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul ediyor! Benim Tatlı Yalanım yeni bölümde neler olacak?

Suna ve Nejat'ın eğlenceli bir o kadar da dramatik aşk hikayesininn anlatıldığı Benim Tatlı Yalanım 19.bölüm fragmanı yayınlandı. Yeni bölümlerinin Cumartesi akşamları yayınlandığı dizide bu akşam yine heyecan dorukta olacak. Suna yeni bölümde Nejat'ın evlilik teklifini kabul edecek ancak bunu ailesine nasıl duyuracağını bilemeyecek. Ortalık yine karışacak, çünkü önlerinde büyük bir engel var. Merakla beklenen Benim Tatlı Yalanım yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Benim Tatlı Yalanım 19.bölüm detayları...

BENİM TATLI YALANIM 19. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul ediyor.

Suna, Nejat'ın evlilik teklifini kabul eder. İkisi de çok mutludur. Evlilik kararı aldıklarını tüm sevdiklerine duyurmak istemektedirler ancak önlerinde küçük bir engel vardır; Şevket'e ilişkilerini nasıl açıklayacaklardır? Şevket'i yumuşatma işi Pervin'e düşer ve Nejat, Suna'yı istemeye gelir. Nejat ve Suna sıkıntılı günlerin geride kaldığını düşünürken, Aylin'in Fransa'ya dönmediğini öğrenirler. Aylin, Kayra'nın onun annesi olduğunu bilmesini istemektedir ve bunun için beklemeye hiç niyeti yoktur.

BENİM TATLI YALANIM 19. BÖLÜM FRAGMAN

Benim Tatlı Yalanım 19. bölüm fragmanı