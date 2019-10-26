Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Hangisi, bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini arttırmak için kullanılan tekniğin adıdır?

Hangisi, bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini arttırmak için kullanılan tekniğin adıdır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Hangisi, bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini arttırmak için kullanılan tekniğin adıdır? ‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 23:15 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 23:15
Hangisi, bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini arttırmak için kullanılan tekniğin adıdır?

Hangisi, bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini arttırmak için kullanılan tekniğin adıdır?

BİLEZİK ALMA

BİLEZİK VERME

BİLEZİK BOZMA

BİLEZİK SATMA

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi, bağcılıkta meyvelerin kalitesini ve iriliğini arttırmak için kullanılan tekniğin adıdır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN