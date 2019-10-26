Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7.bölüm: Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüme Kuzey'in sözleri damga vuracak!

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen ekranların yeni dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Bu akşamki yeni bölümde dizinin takipçileri Kuzey ve Yıldız arasında başlayan yakınlaşmayı izleyecekler. Dizini bu akşamki yeni bölümüne Kuzey'in söylediği; "Bundan sonra Kuzey kimseyi sevmeyecek" sözleri damga vuracak. Merakla beklenen Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7.bölüm özeti...

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 7.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ömer'in nişanlı olduğunu Kuzey'e itiraf ettiği tanıtımda Poyraz ve Kamer evliliğine Kuzey ve Yıldız'dan izin çıkmıyor. Kuzey sinirlerine hakim olamazken, babasının istediği gemiyi yapınca Kuzey'in gideceğini düşünen Yıldız, "Kuzey Yıldızı" isimli gemiyi kaçırıyor.

Nahide'nin ilişki konusunda Yıldız'a önerilerde bulunduğu tanıtımda Kuzey, Feride'nin Çetin'le yemeğe çıktığını öğreniyor. Gökçe ardında bir veda mektubu bırakarak ailesini terk ederken, Kuzey'in Yıldız'a gözyaşları içinde haykırdığı anlar dikkat çekiyor.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI (7.BÖLÜM)



Kuzey Yıldızı İlk Aşk 7. bölüm fragmanı