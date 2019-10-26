Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? ‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 23:27 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 23:27
Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

3.selim 3. mustafanın oğludur

3. mustafa 3. ahmedin oğludur

3.ahmed 3. mehmedin oğludur

3.mehmed 3.muradın oğludur

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı padişahları için verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN