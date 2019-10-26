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Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder?
Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder?
Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’ Şener Şen'in başrolde olduğu Milyarder filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder? ‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.10.2019 21:42Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 21:43
Şener Şen'in başrolde olduğu "Milyarder" filminde Münir Özkul'un canlandırdığı biletçilik yapan karaktere kasabadaki insanlar nasıl hitap eder?