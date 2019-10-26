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'in doğum gününe özel Google'dan Doodle geldi! Amerikan şairlerinden ? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler...

Amerikalı şair 'in doğum gününe özel olarak hazırladı. 27 Ekim 1932 yılında Amerikan ve Alman ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen ünlü şairin hayatı normal ve olağan şekilde başlasa da sonu trajik bitti. Şiirleri, kalemi ve hayatı ile herkesin sevdiği, yaşamı ve ölümü ile yıllarca konuşulan, aşkı için canına kıyan ? İşte çok merak edilen Sylvia Plath'in hayatı...

Giriş Tarihi: 27.10.2019 00:59 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 00:59
Sylvia Plath'in doğum gününe özel Google'dan Doodle geldi! Amerikan şairlerinden Sylvia Plath kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler...

Amerikalı şair 'in 27 Ekim doğum gününe özel Google'dan Doodle geldi. Hayatı, yaşam amacı, şiirleri ve özellikle ölümü ile yıllarca konuşulan kadın Amerikan ve Alman ailenin bir üyesi. Son günlerini, arkadaşı yazar Jillian Becker bir programda anlatırken şairin hüzünlü hikayesi gözler önüne serildi. Yoğun olarak araştırılan ?

SYLVIA PLATH KİMDİR? SYLVIA PLATH HAYAT ÖYKÜSÜ!

Ünlü Amerikalı kadın şair Sylvia Plath'in 27 Ekim doğum gününe özel hazırladı. Hüzünlü hayat hikayesi ve şiirleri ile herkesin tanıdığı, hayatını merak ettiği, sürükleyici ve etkileyici bir yaşam öyküsü olan Sylvia Plath kimdir? Neden intihar etti?

İşte ünlü şair ile ilgili bilinmeyenler...

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Sylvia Plath'in doğum gününe özel Google'dan Doodle geldi! Amerikan şairlerinden Sylvia Plath kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler...
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