Sylvia Plath'in doğum gününe özel Google'dan Doodle geldi! Amerikan şairlerinden Sylvia Plath kimdir? İşte hayatı hakkında bilinmeyenler...

Amerikalı şair Sylvia Plath'in 27 Ekim doğum gününe özel Google'dan Doodle geldi. Hayatı, yaşam amacı, şiirleri ve özellikle ölümü ile yıllarca konuşulan kadın Amerikan ve Alman ailenin bir üyesi. Son günlerini, arkadaşı yazar Jillian Becker bir programda anlatırken şairin hüzünlü hikayesi gözler önüne serildi. Yoğun olarak araştırılan Sylvia Plath kimdir?

SYLVIA PLATH KİMDİR? SYLVIA PLATH HAYAT ÖYKÜSÜ!

Ünlü Amerikalı kadın şair Sylvia Plath'in 27 Ekim doğum gününe özel Google Doodle hazırladı. Hüzünlü hayat hikayesi ve şiirleri ile herkesin tanıdığı, hayatını merak ettiği, sürükleyici ve etkileyici bir yaşam öyküsü olan Sylvia Plath kimdir? Neden intihar etti?

İşte ünlü şair ile ilgili bilinmeyenler...