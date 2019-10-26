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TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? ‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.10.2019 21:14 Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 21:15
TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur?

TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur?

şak diye

hop diye

pat diye

çat diye

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TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur?
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