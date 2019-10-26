Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’TDK'ya göre hangi şekilde bir ifade yoktur? ‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.10.2019 21:14Güncelleme Tarihi: 26.10.2019 21:15