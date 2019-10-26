Terör örgütü propagandası yapan yazar Aslı Erdoğan kimdir?

"HDP hariç tüm siyasiler terörist", "Türkiye'de ilkokuldan beri çocuklara Kürt düşmanlığı aşılanıyor" gibi yalan ve seviyesiz konuşmalarla Avrupa medyasında gündem olan Aslı Erdoğan'ın kim olduğu araştırılıyor. Bölücü terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı gerekçesiyle kapatılan "Özgür Gündem" adlı gazetenin yazarlarından Aslı Erdoğan, çirkin iftiralarda bulunarak Türkiye aleyhinde kara propaganda yaptı. Belçika'da yayın yapan Le Soir gazetesine konuşan Erdoğan, Türkiye'ye karşı nefretini bir kez daha ortaya çıkardı.

TÜRKİYE DÜŞMANI ASLI ERDOĞAN KİMDİR?

Erdoğan, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi Mine Aydoslu'dur. Amerikan Robert Lisesi, ardından Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü ve Fizik bölümlerini tamamladı. Aynı üniversitenin Fizik bölümünde yüksek lisans eğitimi aldı ve asistanlık yaptı. 1994 yılında Brezilya'ya giderek Rio de Janeiro'da başladığı fizik doktorasını 2 sene sonra yarıda bırakarak yazmayı seçti. 2 yıl daha orada yaşadıktan sonra 1998 yılında Türkiye'ye döndü.

Gazete yazıları ve çeşitli dergilerde çıkan öykülerinin toplandığı iki seçki; "Bir Kez Daha" ve "Bir Delinin Güncesi" adı altında 2006 yılında yayınlandı.

Aslı Erdoğan, 1999-2000 senelerinde Radikal gazetesinde başladı, köşe yazılarını 2006 yılında "Bir Delinin Güncesi" ve "Bir Kez Daha" adlı kitaplarında topladı.

Köşe yazarlığına Özgür Gündem'de devam etti. Özgür Gündem gazetesinin yayın danışma kurulu üyesi görevi yapmakta idi.

Özgür Gündem gazetesine yönelik yapılan soruşturmada silahlı terör örgütü üyeliği ve halkı kışkırtmak iddiasıyla 20 Ağustos 2016 tarihinde tutuklanmıştır.

Kapatılan Özgür Gündem gazetesi yönetici ve danışmanlarına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. İddianamenin kabulüyle birlikte 23 Kasım 2016 tarihinde Aslı Erdoğan ve Necmiye Alpay hakkında tahliye kararı verildi. Fakat mahkeme, şüphelilerin, "Terör örgütü üyeliği" suçundan ise tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Erdoğan ve Alpay cezaevinden çıkamadı.

Devletin birlik ve bütünlüğünü bozmak", "Örgüt üyesi olmak" ve "örgüt propagandası" yapmak iddiasıyla yargılanan ve Aslı Erdoğan ile Necmiye Alpay hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen davanın duruşması 29 Aralık 2016 tarihinde yapıldı.

29 Aralık 2016 tarihinde İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi görülen ilk duruşmasında Aslı Erdoğan, yazar Necmiye Alpay ve Bilir Kaya'nın tahliyesine karar verdi.