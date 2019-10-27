Aşk Ağlatır 8.bölüm: Ada, Yusuf'a veda ediyor! Aşk Ağlatır yeni bölümde Nalan hamile!

Yapımcılığını Asena Bülbüloğlu'nun üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökçen Usta'nın oturduğu,Show TV ekranlarında yayınlanan Aşk Ağlatır, 27 Ekim Pazar akşamı yeni bölümü ile izleyiciyle buluşacak. Pazar akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Aşk Ağlatır 8.bölüm fragmanı da yayınlandı. Ada'nın Yusuf'a veda etmesi izleyenleri hüzünlendirecek. Duygusal sahnelerin yaşanacağı Aşk Ağlatır 8.yeni bölümde neler olacak?

AŞK AĞLATIR 8.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Nalan'ın hamile kalmasıyla büyük bir çıkmaza giren Yusuf'un, Ada'dan vazgeçemediği tanıtımda iki aşığın gözyaşları içinde kaldığı duygusal anlar izleyenleri derinden etkiliyor. Nalan evlenmek için Yusuf'a baskı yaparken, Yusuf'a veda etmek zorunda kalan Ada'nın "Hoşçakal İstanbullu!" sözleri yürekleri burkuyor.

AŞK AĞLATIR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ada ve Rüzgar'ı bir arada gören Yusuf, Ada'nın Rüzgar'la yakınlaştığını düşünür. Ada, Yusuf'un kendisine soğuk ve mesafeli davranmasına bir anlam veremez ve onunla konuşmaya karar verir. Ada Yusuf'a o gece neden Rüzgar'la birlikte olduklarını anlatır, her şeyi yanlış anladığını söyler ve 'Ben sadece seni seviyorum' der. Yusuf Ada'yla konuşmasından sonra Nalan'dan ayrılmaya karar verir; ayrılır da. Artık Ada'yla aralarında bir engel kalmamıştır, artık dünyada onlardan mutlusu yoktur. Ancak Nalan öyle kolay vazgeçecek biri değildir. Yusuf'u tekrar kazanmak için bir planı vardır.

AŞK AĞLATIR 8.BÖLÜM FRAGMAN

Aşk Ağlatır 8. Bölüm Fragmanı