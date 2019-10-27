Büyük Baskın oyuncu kadrosu: Büyük Baskın filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?

Büyük Baskın filmi konusu ve oyuncuları filmseverler tarafından merak ediliyor. ABD yapımı olan filmin başrollerinde yer alan Hollywood yıldızı aktörler oldukça dikkat çekiyor. Kusursuz şekilde planlanmış olan bir banka soygununu anlatan yapım aksiyon sahneleriyle çok beğenilmişti. Peki Büyük Baskın filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? İşte bu akşam Star TV ekranlarında yayınlanacak olan Büyük Baskın filmi konusu ve oyuncuları…

BÜYÜK BASKIN KONUSU NEDİR?

Bir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.

BÜYÜK BASKIN OYUNCU KADROSU

Bruce Willis

Christopher Meloni

Dave Bautista

Adrian Grenier