Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanı yayında! "Benim babam senin oğlunun katili Ali!" Kimse Bilmez 19. bölüm bu akşam ATV'de

Kimse Bilmez yeni bölüm bu akşam ATV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Sevilen dizinin takipçileri yayınlanacak olan dizinin tanıtımını araştırmaya başladı. Kimse Bilmez 17. Bölüm fragmanı yine heyecan dolu! Köksal'ın tek istediği yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Peki, Kimse Bilmez 19. Bölüm fragmanı neler oluyor? İşte Kimse Bilmez 19. Bölüm fragmanı…

KİMSE BİLMEZ 19. BÖLÜM FRAGMANI

Kimse Bilmez 19. bölüm fragmanı yayınlandı

KİMSE BİLMEZ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi? Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi?