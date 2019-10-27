Kimse Bilmez 19.bölüm tek parça full izle! ATV ile Kimse Bilmez son bölüm tamamı kesintisiz izle!

Pazar akşamlarının vazgeçilmezi Kimse Bilmez 19.bölüm ile ATV ekranlarında yerini aldı. Sevilen dizinin sıkı takipçileri dizi ile ilgili araştırmalar yaparken yeni bölümde neler olacağını da merak ediyor. Köksal'ın tek istediği yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Haberimizin devamından Kimse Bilmez 19.bölüm tek parça şeklinde izleyebilirsiniz. İşte Kimse Bilmez son bölüm tamamı kesintisiz izleme linki!

KİMSE BİLMEZ 19. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Köksal, yıllar sora Ali ile yüzleşmek ister ama uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralanır. Aslında tek isteği, yıllardır vicdanıyla hesaplaştığı Ali'yi korumaktır. Babasının beklenmedik ölümü karşısında Sevda ne yapacak? Babasının yıllardır taşıdığı sırrı sevdiği adama anlatmak isteyen Sevda, nasıl bir tepkiyle karşılaşacak? Kendisini Ali'nin elinden kurtarmak isteyen Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu bildiğini söyler. Uygar, Ali'ye kardeşinin kim olduğunu söyleyecek mi? Öte yandan, Duygu'ya evlenme teklif eden Pilot, sevdiği kadının ailesi tarafından nasıl karşılanacak? Pilot, her türlü karanlık işten kendisini kurtarabilecek mi?