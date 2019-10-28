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1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchatel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezonda ’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ‘’1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchatel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?‘’ sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki bu sorunun yanıtına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.10.2019 21:38 Güncelleme Tarihi: 28.10.2019 21:38
1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchatel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?

1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchatel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?

4-0

5-0

6-0

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1988'de Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda İsviçre takımı Neuchatel Xamax'a ilk maçta 3-0 yenilen Galatasaray, 2. maçı hangi skorla kazanarak çeyrek finale yükselmiştir?
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