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Ünlü futbolcu ? sorusu, vatandaşlar tarafından arama motorundan araştırılmaya başlandı. Gökhan Çıra Selin Ciğerciyle dün akşam görkemli bir düğünle evlendi. İkilinin düğününe birçok ünlü isim katıldı. Çiftin düğününden en özel kareler paylaşılırken Çıra’nın düğündeki oynayışı sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Peki Gökhan Çıra kimdir, kaç yaşında ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 29.10.2019 09:54
Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli?

Gökhan Çıra kimdir? sorusu merakla araştırılıyor. Dün akşam sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci ile ünlü futbolcu Gökhan Çıra dünya evine girdi. Çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim katıldı. Danslar edildi, şarkılar söylendi. Gecede Çıra'nın Zeybek oynayışı sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi. Peki Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli? İşte merak edilenleri…

GÖKHAN ÇIRA KİMDİR?

Gökhan Çıra, 16 Şubat 1996 tarihinde Tokat'ta dünyaya geldi. Ailesi Ordu'da yaşayan Gökhan Çıra, aslen Tokatlı. Futbol kariyerine Fatsa Yaşamspor'da başladıktan sonra, Altınordu Belediyespor, Soyaspor Gençlik kulüplerinde amatör lisansla forma giydi.

Galatasaray'ın U19 takımında 2015/16 sezonunda 25 bin euro bedelle transfer edilen Gökhan Çıra, bir yıl sonra Beylerbeyi takımına transfer oldu. Gökhan Çıra, 2017/18 sezonunda Diyarbekirspor'da top koşturmaya başladı. Gökhan Çıra, 2 yıldır birlikte olduğu sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Selin Ciğerci ile 28 Ekim 2019 evlendi.

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Gökhan Çıra kimdir? Gökhan Çıra kaç yaşında, nereli?
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