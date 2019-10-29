Zalim İstanbul 17.bölüm fragmanı yayında! Ceren zor durumda! Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

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17.bölüm fragmanı yayında! Ceren zor durumda! Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında neler oluyor?

Ekranların sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı izleyicisiyle buluştu. Kanal D ekranlarında yayın akışına devam eden dizinin başrolünde Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay yer alırken, senaryosunu Sırma Yanık üstleniyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Zalim İstanbul son bölümde Cenk köşeye sıkışmıştır ve Agah yeni planlar peşindedir. Seher, Ceren'den babalık testi yapılacağını öğrenip soluğu Agâh'ın yanında almıştır. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte fragmanı ve son bölüm özeti!

Giriş Tarihi: 29.10.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 29.10.2019 12:28

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında nefes kesen sahneler yer aldı. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Zalim İstanbul son bölümde Cemre, Nedim'in köşkten gönderilmesinin şokunu yaşadı. Cenk'in ise zor durumda olması Şeniz'i yeni planlara sürükler. Dizinin son bölümün ardından yayınlanan 17. yeni bölüm fragmanında ise Ceren'den babalık testi istenir ve tüm gerçekler açığa çıkar. Peki Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında neler oluyor? İşte yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar…

ZALİM İSTANBUL 17.BÖLÜMDE NELER OLACAK? İŞTE YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonucu belli oluyor!

Seher, Ceren'in odasına girer fakat Ceren'i bulamaz. Cenk'in yaptığı plan doğrultusunda ikisi birden ortadan kaybolmuştur. Babalık testinin sonucunun herkes için bir felakete dönüşebileceğini bilen Cenk önlem almaya çalışmıştır. Fakat Cenk'in yaptığı plan işe yaramaz. Gerçekler artık ortadadır. Agah, testin sonucunu öğrenir. Agah ile birlikte tüm ev halkı da öğrenir. Ortalık karışır. Şeniz ise yolun sonuna geldiğini düşünür.

Zalim İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Başına doğrulttuğu silahın tetiğini çekebilecek mi?

Tüm bunlar yaşanırken Cenk ve Ceren köşke gelir. Olayı öğrenen Civan öfkeden deliye döner ve silahını Cenk'e doğrultur. Civan ne yapacak?

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 4 Kasım Pazartesi 20.00'da Kanal D'de!

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Zalim İstanbul 17.bölüm fragmanı yayında! Ceren zor durumda! Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında neler oluyor?
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