Benim Adım Melek 6.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

Sevilen dizi Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı gelişmelere yer verildi. Dizinin sıkı takipçileri '' Benim Adım Melek 6.bölümde neler oluyor?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşamki bölümünde Çocukları ile yeniden ailesinin yanında kalmak isteyen Melek'e tepkiler gün geçtikçe artıyor. Melek bu durum karşısında ne yapacak?

İşte Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı!