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6.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

ekranlarının sevilen dizisi fragmanı izleyicisiyle buluşturdu. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Kutsi Uğur ve Yücel Kaan Çakır’ın yer aldığı dizinin yönetmenliğini Cem Akyoldaş üstleniyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmez dizisinin sıkı takipçileri ‘’ Benim Adım Melek 6.bölümde neler oluyor?’’ sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan son bölümde Melek, doktorla bir kez daha karşı karşıya geliyor. Fakat sonuçların kimseye söylenmemesi konusunda doktora ricada bulunuyor. Peki Benim Adım Melek yeni bölümde neler oluyor? İşte !

Giriş Tarihi: 30.10.2019 11:02 Güncelleme Tarihi: 30.10.2019 11:04
Benim Adım Melek 6.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?

Sevilen dizi fragmanı yayınlandı. Çarşamba akşamlarının reyting rekortmeni dizisinin yeni bölüm fragmanında heyecanlı gelişmelere yer verildi. Dizinin sıkı takipçileri '' Benim Adım Melek 6.bölümde neler oluyor?'' sorusuna arama motorundan yanıt arıyor. ekranlarında yayınlanan dizinin bu akşamki bölümünde Çocukları ile yeniden ailesinin yanında kalmak isteyen Melek'e tepkiler gün geçtikçe artıyor. Melek bu durum karşısında ne yapacak?

İşte Benim Adım Melek yeni bölüm fragmanı!

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Benim Adım Melek 6.bölüm fragmanı yayında! Benim Adım Melek yeni bölümde neler olacak?
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