Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. son bölüm tamamı yayınlandı! Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz son bölüm tek parça izle!

Sürükleyici hikayesi ve nefes kesen sahneleri ile Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Salı akşamlarının vazgeçilmezi olmaya devam ediyor. Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. yeni bölümü ile atv'de seyircisi ile buluştu. Altan, her geçen gün daha da yalnızlaşan Hızır'ı savunmasız bırakmak için tüm hassas noktalarından vurmaya çalışırken, Sevda'nın intikam planları da işleri sarpa sardıracak gibi duruyor. Haberimizden, nefes kesen sahnelerle dolu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. son bölümü izleyebilirsiniz.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 145. SON BÖLÜM TAMAMI BURADA!

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Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 145. son bölüm tamamı yayınlandı! Eşkıya yeni bölüm izle

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 146. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sevilen dizi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 146. yeni bölüm fragmanı atv ekranlarında yayınlandığı anda haberimizden izleyebilirsiniz.

EŞKIYA 145. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Hızır tarafından ihanete uğradığını düşünen Sevda, evlilik hayalinden vazgeçmiş, intikam hayalleri kurmaya başlamıştır. Sevgisi nefrete dönüştüğü anda, Hızır'ın canını yakacak hamlenin peşine düşer. Çakırbeylilerle aynı masada oturduğu için stratejik davranmak zorunda olan amcası Feyyaz'ın elinden kontrolü almak isteyecek kadar da öfkelidir.

Düşmanları her geçen gün artmakta olan Hızır'ın yalnız ve savunmasız kalmasını amaçlayan Altan, dört bir taraftan saldırmaya başlar. İlk olarak Fahri ve Hurşit'i cezaevine gönderirken hemen arkasından Boran ve Behzat'ı sorguya aldıracaktır. Sorularına yanıt almak için her türlü işkenceye maruz bıraktığı ikilinin, düşmanlarına canlarından başka verecek bir şeyleri yoktur.

Dostlarının hayatını kendi hayatının dahi üstünde tutan Hızır'ı yaralayacak en büyük hamle ise Şahin Ağa'nın gözlerinin önünde alınması olacaktır.