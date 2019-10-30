SON DAKİKA! Serdar Ortaç’ın eski eşi Chloe Loughnan gönlünü ünlü isme kaptırdı! Magazin gündemine bomba gibi düşen iddia…

Popçu Serdar Ortaç ile evliliğini Ağustos ayında bitiren Chloe Loughnan'ın ayrılığı atlatması uzun sürmedi. Boşanmalarının ardından haklarında pek çok haber çıkan çift ile ilgili bir son dakika haberi daha ortaya atıldı. Ayrılıklarının hemen ardından basın mensuplarına yaptıkları açıklamada aralarında bir problem olmadıklarını ve hala dost olduklarını belirtmişlerdi. Söylemezsem Olmaz programında ortaya atılan iddia ise magazin gündemine bomba gibi düştü. 27 yaşındaki İrlandalı model, bir yarışma programında ünlenen isme gönlünü kaptırdı. İşte son dakika haberinin detayları…