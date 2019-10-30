Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Yol Arkadaşım filmi için geri sayım başladı. 27 Ekim 2017 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Komedi türünde olan filmin eğlenceli sahneleri ise izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Peki Yol Arkadaşım filminin konusu nedir? Yol Arkadaşım oyuncu kadrosunda kimler var?

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU

Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.

YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU

Oğuzhan Koç

Rolü : Onur

İbrahim Büyükak

Rolü : Şeref

Emre Kınay

Eda Ece

Aslı Bekiroğlu

Bahar Şahin

Muharrem Bayrak

Toygan Avanoğlu