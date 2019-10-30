Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Yol Arkadaşım filmi için geri sayım başladı. 27 Ekim 2017 yılında vizyona giren filmin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Komedi türünde olan filmin eğlenceli sahneleri ise izleyiciyi ekrana kilitleyecek. Peki Yol Arkadaşım filminin konusu nedir? Yol Arkadaşım oyuncu kadrosunda kimler var?
YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN KONUSU
Onur başarısız bir ilaç mümessilidir. Kurban Bayramı'na üç gün kala üç hedefi vardır; Ayvalık'taki kız arkadaşının ailesiyle tanışmak, kovulduğu işini geri kazanmak ve ilk iki hedefi yol arkadaşı Şeref'e rağmen başarmak. Onur, hedeflerini gerçekleştirmek için bir telefon uygulamasıyla tanıştığı ve tek ortak noktaları gidecekleri istikamet olan Şeref ile birlikte eğlence ve macera dolu bir yolculuğa çıkar.
YOL ARKADAŞIM FİLMİNİN OYUNCU KADROSU
Oğuzhan Koç
Rolü : Onur
İbrahim Büyükak
Rolü : Şeref
Emre Kınay
Eda Ece
Aslı Bekiroğlu
Bahar Şahin
Muharrem Bayrak
Toygan Avanoğlu