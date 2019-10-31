Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Medya Haberleri > Azize dizisi fragmanı yayınlandı! İşte yeni dizi Azize fragmanı ve detayları...

yayınlandı! İşte yeni dizi Azize fragmanı ve detayları...

geçtiğimiz günlerde ekranlarında yayınlandı. Henüz başlamamış olsa da oldukça ilgi gören yapımın başrollerinde ünlü oyuncu ve yer alıyor. Dizi imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alacağı biliniyor. Peki, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı Azize dizisi konusu nedir? İşte Azize dizisi fragmanı ve detayları…

Giriş Tarihi: 31.10.2019 14:39

Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in olduğu Azize dizisi fragmanı severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kanal D dizisi geçtiğimiz günlerde ilk bölüm tanıtımını yayınladı. Daha başlamadan ilgi gören dizinin afişi de sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Peki, Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize fragmanı ve detayları haberimizde…

AZİZE DİZİSİ FRAGMANI

Azize 1. bölüm fragmanı yayınlandı

AZİZE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştığı, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alan dizi için hazırlanan afiş çalışması, izleyicilerde merak uyandırdı. "Azize", sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizi, yakında Kanal D ekranında seyirciyle buluşacak. "Azize", 13-16 Ekim'de Cannes'da düzenlenecek MIPCOM Fuarı'nda da beğeniye sunulacak. Henüz dizinin kanalı yayınlanma tarihini açıklamadı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Azize dizisi fragmanı yayınlandı! İşte yeni dizi Azize fragmanı ve detayları...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN