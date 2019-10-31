Azize dizisi fragmanı yayınlandı! İşte yeni dizi Azize fragmanı ve detayları...

Başrollerinde Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in olduğu Azize dizisi fragmanı severler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kanal D dizisi geçtiğimiz günlerde ilk bölüm tanıtımını yayınladı. Daha başlamadan ilgi gören dizinin afişi de sosyal medyada oldukça konuşulmuştu. Peki, Azize dizisi ne zaman başlayacak? Azize fragmanı ve detayları haberimizde…

AZİZE DİZİSİ FRAGMANI

Azize 1. bölüm fragmanı yayınlandı

AZİZE DİZİSİNİN KONUSU NEDİR? NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başrollerini Buğra Gülsoy ve Hande Erçel'in paylaştığı, imkânsızlıklarla dolu tutkulu bir aşkı konu alan dizi için hazırlanan afiş çalışması, izleyicilerde merak uyandırdı. "Azize", sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, senaryosunu Emre Özdür, Başar Başaran ve Meryem Gültabak'ın kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Volkan Kocatürk'ün oturduğu dizi, yakında Kanal D ekranında seyirciyle buluşacak. "Azize", 13-16 Ekim'de Cannes'da düzenlenecek MIPCOM Fuarı'nda da beğeniye sunulacak. Henüz dizinin kanalı yayınlanma tarihini açıklamadı.